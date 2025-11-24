Знаменитый раллийный Ford Escort WRC из 90-х уйдет с молотка по внушительной цене

90-е годы оставили в истории мирового автоспорта немало легендарных раллийных автомобилей. Одной из таких машин считается Ford Escort WRC, в котором знаменитые гонщики Карлос Сайнс и Юха Канкунен Ари Ватанен выступали в чемпионатах мира по ралли 1997 и 1998 годов.

Автомобиль был построен компанией M-Sport и отличается многочисленными улучшениями по сравнению со своими предшественниками в группе А.

Ford Escort WRC 1997

Недавно один из экземпляров Ford Escort WRC 1997 года выпуска был выставлен на аукцион «Collecting Cars». Шасси заводским номером 5 существует в количестве всего 40 единиц, поэтому автомобиль считается крайне редким.

Ford Escort WRC 1997

Чтобы создать высококонкурентный гоночный болид для WRC, компания M-Sport внесла в обычный Escort RS Cosworth несколько улучшений, изменив размеры его турбокомпрессора, модернизировав систему впрыска топлива и установив другой выпускной коллектор.

Кроме того, высокопроизводительный седан получил более эффективный интеркулер и водяные радиаторы, более легкий и прочный трубчатый подрамник, новую систему стоек McPherson и другой передний бампер.

Ford Escort WRC 1997

В результате 2-литровая «турбочетверка», развивающая 314 лошадиных сил и передающая крутящий момент на все четыре колеса через 6-скоростную МКПП с селектором Xtrac, позволила Карлосу Сансу занять второе место в общем зачете ралли Монте-Карло 1997 года, а также первые места в ралли Акрополя ему и Юхе Канкунену Ари Ватанену.

Выставленный на торги экземпляр Ford Escort WRC выполнен в белом цвете с яркими оранжевыми и синими цветами спонсора Repsol. Машина оборудована 18-дюймовыми колесами OZ Racing, обутые в покрышки Pirelli Centurato.

Салон Ford Escort WRC 1997

Внутри установлены спортивные сиденья Sparco, предусмотрены декоративные детали из карбона и специальная черная панель приборов с флокировкой.

Машина находится в Италии и на момент публикации этой статьи оценена в 226 тысяч евро (20,5-миллионов рублей). Торги завершатся уже завтра, 25 ноября.