На аукционе продали редчайший леворульный Toyota Mega Cruiser, считающийся лучшим внедорожником в мире

Мир аукционов все чаще предлагает покупателям чрезвычайно редкие машины. Один из последних таких примеров – существующий в единичных экземплярах внедорожник Toyota Mega Cruiser, считающийся одним из самых продвинутых «проходимцев» на планете.

Проданный недавно на торги автомобиль сошел с конвейера в 1996 году. Таких машин существует крайне мало (порядка 158 единиц), а леворульных среди них практически не было.

Toyota Mega Cruiser

Mega Cruiser представляет собой рамный внедорожник, большинство экземпляров которого до сих пор не выбрались из-за пределов Японии. Машину построила Toyota с оглядкой на AM General и ее творение Humvee. Японский вездеход был гораздо крупнее Hummer, отличаясь от того в длине на 38 см и на 25 см в высоте.

Приводил в движение Mega Cruiser 4,1-литровый турбированный «дизель» 15B-FT, развивающий около 153 л.с. и 382 Нм.

Toyota Mega Cruiser

Благодаря рамной конструкции, наличию полноценного полного привода и отличных геометрических характеристик (углы заезда и съезда составляют 49 и 45 градусов соответственно, а клиренс равен 42 см), автомобиль называли одним из лучших, если ни самым лучшим внедорожником в мире.

Toyota Mega Cruiser

За проданный в октябре на аукционе леворульный экземпляр Mega Cruiser с пробегом 80 тысяч 306 километров его владелец сумел выручить 100 тысяч 500 долларов или 10 миллионов 355 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.