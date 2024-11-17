Седан Logan превратили во внедорожник, идеальный для российских зим 

У седана Logan, хорошо известного в России под маркой Renault, никогда не было проблем с эксплуатацией в суровых условиях местных зим. Но, как оказалось, машину можно было сделать гораздо лучше даже в этом.

Цифровой художник Андрей Дила, известный своими проектами на базе автомобилей Dacia, представил на суд общественности новую работу. На этот раз независимый дизайнер решил переделать седан Dacia Logan во внедорожник 4×4. Причем в качестве основы для такого автомобиля было выбрано первое поколение этой модели, завоевавшее в России статус культового своей выносливостью.

Авторы рендеров перекроил переднюю и заднюю части «Логана», добавив ему новые бамперы (с крюками для буксировки и силовыми элементами), а по бокам установил расширители арок.

Дополнили общую картину шноркель, позволяющий машине преодолевать препятствия вброд, боковые подножки из стальных труб и багажник на крыше, в который интегрирована дополнительная прожекторная светотехника, а также утиный спойлер на крыше из неокрашенного пластика.

Но самое важное в этом проекте – резко выросший клиренс машины, позволяющий не сесть «на пузо» при проезде даже самых больших сугробов или буераков.

В российской линейке Logan никогда не было дизельного мотора, но в Европе первое поколение этой модели под маркой Dacia можно было купить с 1,5-литровым агрегатом Blue dCi на 115 лошадиных сил, который сочетал в себе отличную тягу и невысокий расход топлива – идеальный вариант в практике для бездорожья.