Дикий концепт Toyota Land Cruiser SEMA от Modellista может превратиться в серийную машину

Немногие внедорожники являются такими же способными или культовыми, как Toyota Land Cruiser. Теперь, когда дочерняя компания Toyota Modellista готовится к запуску в США, она представляет тщательно переработанную модель 250-й серии на выставке SEMA, демонстрируя обновления, которые не только придают Toyota кинематографический вид, но и оттачивают ее внедорожное мастерство.

Передняя часть кузова концепта, мягко говоря, впечатляет. Над видом доминирует светодиодная световая полоса во всю ширину, расположенная прямо над фарами. В отличие от обычных баров вторичного рынка, этот имеет непрерывный, сплошной луч, который скрывает отдельные светодиоды, обеспечивая чистый, вдохновленный OEM вид, а не фрагментарные блики, типичные для небольших конфигураций.

На этом дизайнеры Modellista не остановились. Небольшие протекторы теперь защищают фары, дополняя мускулистый бампер, оснащенный защитной пластиной и подчеркнутый вкраплениями ярко-зеленого цвета. Также есть модифицированный капот с большими кабельными креплениями, идущими к передним стойкам.

Прочные усовершенствования особенно заметны по бокам. Есть новые колеса, обернутые в грязевые шины, и ряд черных пластиковых деталей, которые были прикреплены к дверям и панелям четверти. Одним из наиболее функциональных обновлений являются ящики для переноски, расположенные над задними боковыми стеклами.

Трудно придраться к обновлениям Modellista, сделанным в задней части Land Cruiser. Как и следовало ожидать, есть сделанный на заказ бампер, новая задняя дверь, пересмотренные задние фонари и лестница, обеспечивающая легкий доступ к крыше. Если говорить о крыше, то она включает в себя стойку, оснащенную белыми и красными светодиодами.

Не исключено, что какие-то детали от этого концепта будут в итоге перенесены на серийный внедорожник. О полноценном выпуске Land Cruiser в таком пакете тюнинга речи пока не идет.