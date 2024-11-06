Самый маленький и бюджетный кроссовер Kia показан на первых официальных тизерах

Совершенно новый вседорожник Kia длиной менее 4 метров анонсировали в преддверии официального дебюта. Первые тизеры машины выложили представители маркетингового офиса южнокорейской марки.

Kia описывает свою новинку как новую разновидность кроссовера, сочетающего в себе философию электрокара Kia EV9 и компактвэна Carnival.

В официальном тизере показан его силуэт и высокая осанка. Среди примечательных особенностей — вертикально расположенные светодиодные ДХО, плоская линия крыши с функциональными рейлингами, дверные ручки заподлицо и L-образные светодиодные задние фонари, установленные на стойках.

Он также будет иметь высоко установленный стоп-сигнал и встроенные в бампер стоп-сигналы.

Предыдущие шпионские фотографии показывают, что предстоящий компактный внедорожник Kia будет иметь фирменную решетку радиатора, вертикально расположенные проекционные фары со светодиодными элементами, светодиодные ДХО и легкосплавные диски с четырьмя спицами.

Все детали о Clavis еще не раскрыты, но ожидается, что субкомпактный внедорожник будет включать в оснащение обивку из кожзаменителя, панорамный люк на крыше, передние сиденья с вентиляцией и электроприводом, 10,25-дюймовую установку с двойным экраном, аудиосистему Bose и многое другое.

Некоторые функции будут предлагаться исключительно в более высоких комплектациях, включая комплект автономного управления (ADAS).

Комплект безопасности Clavis также будет состоять из 360-градусной камеры, системы контроля давления в шинах, систем ABS с EBD, шести подушек безопасности, передних парктроников и задних дисковых тормозов.

Продавать кроссовер собираются с тремя силовыми агрегатами: бензиновым, дизельным и электрическим. Первая будет иметь мощность 118 лошадиных сил, а характеристики второй и третьей не разглашаются.

В продажу Kia Clavis должен поступить в конце этого – начале следующего года.