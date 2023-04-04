Что не так с иранскими автомобилями – ответ эксперта

Вскоре на российский рынок хлынут иранские автомобили. Первой ближневосточной компанией, которая объявила о планах началу поставок в РФ своих машин, стала SAIPA, но вскоре к ней может присоединиться и более крупный автопроизводитель – Iran Khodro. Эксперт Игорь Моржаретто считает, что продукция иранского автопрома рискует столкнуться с неожиданными проблемами на относительно новом для себя рынке сбыта.

По словам специалиста, изложившего свои доводы по этому вопросу в заметке на странице издания «ТАСС», автомобили из Ирана могут оказаться интересным предложением для России как по уровню оснащения, так и цене. Однако насколько высоким окажется их качество пока сказать сложно.

Кроме того, эксперт уверен, что в техническом плане и с точки зрения дизайна иранские модели значительно хуже своих аналогов в бюджетном классе, которые ранее являлись для россиян эталонными.

Седан Saipa Saina

«По технике и дизайну эти авто значительно уступают бывшим лидерам продаж в бюджетном сегменте — Kia, Renault и т.д., хотя по цене равняются на них, а не модели «Автоваза», – поясняет Моржаретто.

Еще один вопрос к иранским автомобилям, который возник у эксперта, связан с тем, какие средства дистрибьюторы этих марок готовы выделить на их рекламу и гарантийное обслуживание. Ведь именно эти факторы в свое время свели присутствие на российском рынке иранской компании Iran Khodro на нет.

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, какие автомобили SAIPA появятся в России. Их будет сразу три – два седана и хэтчбек. Цены на них составят от 1 до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Первая партия таких машин уже отправлена в РФ и доберется до дилеров к началу лета.