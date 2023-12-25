В Иране стартовал серийный выпуск осовремененного Renault Logan 1 поколения

Иранский автомобильный производитель SAIPA приступил к серийному выпуску автомобилей Renault Logan 1 поколения, которые пережили существенную модернизацию усилиями местных инженеров.

Премьера машины с именем Pars Khodro Cadilla P90 состоялась в апреле 2023 года на автосалоне в Тегеране. В ее основе лежал автомобиль, известный в Иране под именем Renault Tondar L90, который, в свою очередь, являлся «Логаном» первой генерации.

Седан пережил ряд изменений по сравнению с оригиналом с точки зрения внешности, получив новый дизайн передней и задней частей кузова, а также модернизированный салон.

Под капотом машины расположился 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор с индексом ME16, который является доработанным вариантом французского двигателя Peugeot EC5. Точно такой же агрегат сейчас устанавливается в седан SAIPA Shahin, который ввозят в Россию по параллельному импорту.

Ассистирует мотору 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-скоростная автоматическая трансмиссия китайской фирмы DAE.

До апреля 2024 года SAIPA планирует собрать более 5 тысяч рестайлинговых седанов Pars Khodro Cadilla P90. Не исключено, что некоторые экземпляры из этой партии впоследствии смогут попасть и на российский рынок.