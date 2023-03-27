Первые иранские автомобили появятся в России. Раскрыты модели, сроки и цены

Предполагалось, что первым врываться на российский рынок от иранских автопроизводителей предстоит компании Iran Khodro, которая хоть как-то, но известна нашим покупателям. Однако эта ноша упала на плечи совсем другой марки – SAIPA. Название является аббревиатурой – от слов Societe Anonyme Iranienne de Production Automobile (то есть «Иранская компания с ограниченной ответственностью по производству автомобилей»).

На официальной пресс-конференции представители SAIPA подтвердили, что импортом их машин в РФ будет заниматься белорусская компания. На нее же ляжет задача оформление ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на все модели марки.

Их будет три: два седана и один хэтчбек. Все приедут на наш рынок к началу лета и будут стоить от 1 до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Так что это за автомобили?

Хэтчбек Quik

Машина представляет собой аналог 5-дверной версии Lada Granta. Длина автомобиля равна 4005 мм, ширина – 1678 мм, высота – 1492 мм. В Иране такие хэтчбеки комплектуют полуторалитровым «атмосферником», выдающим 87 лошадиных сил, связку которому составляет вариатор.

Седан Saina

Компактная четырехдверка, которая по габаритам также близка к «Гранте». Автомобиль продают на иранском рынке с тем же 1,5-литровым 87-сильным мотором, что и хэтчбек Quick, однако помимо вариатора в случае с Saina доступна еще и «механика».

Седан Shahin

Самая крупная модель в линейке иранской компании, построенная на платформе Toyota B. Ее габариты: 4446 x 1771 x 1490 мм. В арсенал этого седана входит полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 110 лошадиных сил, сочетающийся с механической коробкой передач.