Цены на иранские автомобили SAIPA для России уточнены

На этой неделе компания SAIPA подтвердила планы по началу поставок в Россию своих автомобилей. Иранский автопроизводитель сообщил, что собирается привезти на наш рынок сразу три модели – седаны Saina и Shahin, а также хэтчбек Quik. Дистрибьютор этой марки, фирма «Бест Моторс», недавно назвала предварительные цены на автомобили SAIPA для РФ. Теперь плюс-минус те же цифры подтвердил альтернативный импортер – «Лаки Кэренси».

Согласно заявлению представителей «Бест Моторс», цены на автомобили SAIPA в России будут варьироваться в пределах 1 миллиона – 1 миллиона 700 тысяч рублей. При этом в «Лаки Кэренси» решили не спешить с рублевым прайсом и назвали стоимость машин иранской марки в долларах.

«Ориентировочно можно говорить о 13 тысячах долларов за самые простые модели – это седан Saina и хэтчбек Quik до 22 тысяч долларов за седан Shanin», – говорится в заявлении этой компании.

При пересчете на российскую валюту выходит, что 4-дверка Saina и 5-дверка Quik будут стоить около 1 миллиона рублей, тогда как флагманский седан Shahin оценят примерно в 1 миллион 715 тысяч рублей.

Утверждается, что один из импортеров рассматривает возможность организации сборки автомобилей SAIPA в Белоруссии на предприятии «Юнисон», которое ранее выпускало машины другой иранской марки – Iran Khodro.

В случае локализации итоговая стоимость автомобилей SAIPA может снизиться примерно на 3 тысячи долларов (233 тысячи рублей). Впрочем, окончательное решение по этому вопросу будет приниматься только после того, как компания оценит интерес к иранским автомобилям со стороны покупателей.