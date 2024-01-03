Появились фотографии нового иранского пикапа, который обещают продавать в России

Иранский автопроизводитель Saipa не отказывается от планов выхода на российский рынок, даже несмотря на то, что полноценно запустить продажи его машин у нас в прошлом году так и не удалось. В декабре представитель компании заявил, что через белорусского дилера в 2024 году в РФ могут начаться поставки нового пикапа. Накануне его фотографии появились в иранской автомобильной прессе.

Проект носит кодовое обозначение 251 и представляет собой однорядный пикап, построенный на той же платформе, что и легковушки Saina и Quick.

Машина должна получить собственный дизайн и сможет похвастаться наличием удобных ручек между кабиной и грузовым отсеком, а также компактных рейлингов на крыше и пластикового обвеса по периметру кузова, защищающего его от повреждений в ходе активной эксплуатации.

Издание «Charkhan» утверждает, что пикап 251 собираются продавать в двухтопливной версии. Под капотом автомобиля расположится модернизированный мотор M15 GSI с измененной головкой блока цилиндров и коллекторами, а также электрической дроссельной заслонкой и системой изменения фаз газораспределения.

В бензиновом варианте он будет способен выдавать до 90 лошадиных сил и 137 Нм крутящего момента, а при работе на природном газе его отдача составит 77 л.с. и 116 Нм. Связку двигателю составит 5-скоростная МКПП и безальтернативный передний привод.

В продажу в Иране новый пикап Saipa поступит в этом году и должен добраться до России. В случае, если модель окажется популярна на нашем рынке, не исключен вариант ее локализации.