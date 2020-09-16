В России резко упало производство автомобилей

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Согласно официальной статистике в конце лета резко сократилось производство легковых транспортных средств.

В общей сложности за год отрицательная динамика составила тридцать процентов. Примечательно, что спад выпуска новых транспортных средств демонстрируют не только заводы по изготовлению легковых автомобилей, но и предприятия по производству грузовой техники. В частности, в этом сегменте в августе сборка сократилась на 10 процентов. Если рассматривать данные за год, то спад составил 20,7 процента.

Напряжение наблюдается и в сегменте производства ДВС. В августе было выпущено на 37 процентов двигателей меньше, чем за последний летний месяц 2019 года. Но самый большой спад зарегистрирован в направлении выпуска автомобильных кузовов. В августе было собрано немногим больше 2.6 тысяч кузовов, что на 75 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.