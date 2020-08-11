В России разрабатывают новый электрокар

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В базе данных профильного ведомства появился новый патент, в котором хранится документация и эскизы очередного отечественного эко-автомобиля. Он может стать лучше зарубежных аналогов. Примечательно, что новинку разработали в Санкт-Петербургском университете.

Первые слухи о том, что на базе данного политехнического учебного заведения происходят разработки нового электрокара, появились еще несколько лет назад. Более того, его официальные представители лично пообещали президенту страны создать электромобиль, который будет значительно превосходить по своим характеристикам машины, изготовленные за рубежом. Путин воспринял эту идею скептически, указывая на то, что в России неоднократно пытались создать высококлассный экологичный транспорт, однако все проекты заканчивались не так успешно, как хотелось.

Судя по зарегистрированным изображениям, на этот раз разработка подразумевает собой малогабаритный двухдверный автомобиль, ориентированный на городское использование. Кар обладает так называемой парящей крышей. Станет ли эта модель серийной в настоящий момент неизвестно.