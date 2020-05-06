6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис

Несмотря на сложные времена для российского авторынка по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены, пошли не все. Более того, ряд из компаний и вовсе снизил стоимость ряда своих моделей. Эксперты назвали шестерку автомобилей, которые подешевели в кризис.

Так, например, в начале апреля компания Toyota снизила цены на спортивное купе Supra, оснащенное 340-сильным турбомотором с 5 миллионов 534 тысяч до 4 миллионов 934 тысяч рублей.

Обнулившиеся с 4 мая пошлины на импорт электрокаров в страны ЕЭС отразились на стоимости экологически чистого Jaguar I-Pace. Цена электрического кроссовера снизилась на 300 тысяч рублей – до 5 миллионов 946 тысяч рублей.

Компания Nissan в мае откатила цены на кроссоверы Terrano, X-Trail и Murano до мартовских. В итоге все три эти кроссовера подешевели 1,8-3%. Отныне базовые комплектации данных моделей стоят 951 тысячу рублей, 1 миллион 56 тысяч рублей и 2 миллиона 299 тысяч рублей соответственно.

Внимания также заслуживает и новый лифтбэк Volkswagen Polo, начальная версия которого стоит сейчас даже дешевле, чем просили за дореформенную версию. Стоимость седана прошлого поколения составляет 789 тысяч 900 рублей, а за лифтбэк новой генерации просят от 792 тысяч 900 рублей. Несмотря на это более оснащенные комплектации Polo гораздо дороже, чем сопоставимые его предшественника.