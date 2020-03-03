Новый Hyundai Solaris получил турбомотор и вариатор

Фото: Hyundai

Переживать желающим приобрести новый Hyundai Solaris в России не стоит. Модификация «Соляриса» с турбированным 3-цилиндровым мотором и вариатором подготовлена специально для индийского авторынка. Напомним, что презентация рестайлингового Solaris в России состоялась в конце февраля. Автомобиль сохранил прежнюю линейку атмосферных моторов и трансмиссий (МКПП и классический «автомат»).

Что касается обновленного «Соляриса» для Индии, где эта модель именуется Verna, то он будет предлагаться покупателям с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником на 115 «сил» и 1-литровым турбомотором на 120 «лошадей». Кроме них приобрести седан можно будет с дизельным 115-сильным агрегатом. Полуторалитровым двигателям положена 6-ступенчатая «механика» или вариатор CVT. Дизелю – 6-скоростной «автомат», а наддувному движку – 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Официальная презентация нового Hyundai Verna/Solaris на индийском авторынке состоится 26 марта. Цены пока не объявлены. За дореформенную версию этой модели в этой стране сейчас просят от 818 тысяч рупий или 761 тысячу рублей.

Отметим, что стоимость «посвежевшего» Solaris в России составляет от 765 тысяч рублей.