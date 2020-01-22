Российский внедорожник Aurus Komendant засняли в Швеции

Российская компания Aurus вывела на тесты свой новый внедорожник Komendant, который вместе с седаном Senat и минивэном Arsenal был замечен во время обкатки на заснеженных дорогах Швеции. Судя по местным номерным знакам, установленных на автомобилях, они выданы машинам во временное пользование.

Кузов внедорожника на фотографиях оклеен контрастной камуфляжной пленкой. При этом на снимках можно заметить поврежденную решетку радиатора и отсутствие логотипа марки, а также торчащую сбоку буксировочную проушину.

Напомним, что официальная презентация нового внедорожника Aurus Komendant состоится на автосалоне в Москве в августе текущего года (ММАС-2020). Серийная сборка автомобиля стартует на мощностях завода Ford Sollers в Татарстане в 2022 году.

Внедорожник получит под капот тот же двигатель, что и другие модели Aurus: гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового 600-сильного агрегата V8, сочетающегося с электромотором и 9-диапазонным «автоматом». Привод – полный.