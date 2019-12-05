В России резко подешевели автомобили Ravon

На российском авторынке резко снизились цены на автомобили узбекской марки Ravon, вернувшейся в нашу страну в сентябре этого года после прекращения продаж.

Суммарно стоимость машин «Равон» упала на сумму от 60 до 150 тысяч рублей. Максимальную скидку на автомобили Ravon можно получить при условии приобретения машин по программам Ravon Trade-in и Ravon Finance.

Новые цены на автомобили Ravon с учетом всех маркетинговых предложений теперь выглядят так:

Ravon R2 – от 586 тысяч рублей;

Ravon R3 Nexia – от 550 тысяч рублей;

Ravon R4 – от 603 тысяч рублей.

Напомним, что модель Ravon R3 Nexia поставляется в Россию с завода, расположенного в Казахстане. Автомобили R2 и R4 собираются и ввозятся в нашу страну напрямую из Узбекистана, где находится головной завод марки.