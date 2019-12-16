Состоялся анонс серийного производства автомобилей Aurus

Представители Министерства промышленной торговли анонсировали старт массового производства автомобилей отечественного бренда Aurus. Как оказалось, ориентировочно конвейер будет запущен уже в первом квартале 2021 года.

Сообщается, что для цеха по сборке новых автомобилей будет разработана концепция типа «завод-шоурум». Это новая для нашей страны идея, которая заинтересовала многих. Она подразумевает создание цифровых двойников производства, промышленного интернета вещей, беспилотных технологий, технологий работы с дополненной реальностью и многое другое. Стоит отметить, что на одной производственной площадке автомобиль будут собирать по полному циклу, начиная от штамповки, заканчивая сборкой и техническими работами.

Так, начиная с 2021 года, в России будет выпускаться по пять сотен автомобилей Aurus. В этот же год начнутся активные продажи. Отметим, что уже сейчас было зарегистрировано более 60 предварительных заказов. Хотя, в будущем году к своим владельцам доберётся не более 50 автомобилей.