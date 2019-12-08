Дешёвый аналог «Гелендвагена» оснастили 400-сильным турбомотором

В сентябре этого года на китайском авторынке стартовали продажи обновленного внедорожника Beijing BJ80 от концерна BAIC. Автомобиль получил ряд перемен в дизайне по сравнению с предшественником. Теперь же стало известно, что новинка обзаведется еще и другим двигателем.

Фактически модель Beijing BJ80 представляет собой бюджетный аналог легендарного немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Обновленная версия этого автомобиля со старта продаж в «Поднебесной» комплектуется 2,3-литровым турбированным агрегатом от Saab 9-5, выдающим 250 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная АКПП.

В ближайшее время в дополнение к этому двигателю будет предложен более мощный мотор – 3-литровый битурбированный 400-сильный агрегат с индексом 6G30. Среди других новшеств, которые получит более производительный BJ80, значатся: обновленная мультимедийная система с голосовым управлением и премиальной акустикой, система кругового видеообзора и блок управления «климатом» для пассажиров заднего ряда.

В КНР стоимость «китайского Гелендвагена» начинается в «базе» от 298 тысяч юаней или 2 миллионов 684 тысяч рублей по текущему курсу. Информации о том, сколько будет стоить 400-сильная версия этой модели – пока нет.

Оригинальный Mercedes-Benz Gelandewagen в Китае продается по цене от 1 миллиона 329 тысяч юаней или 12 миллионов рублей.