В России хочет зарегистрироваться новый бренд

В профильном ведомстве Российской Федерации была зафиксирована заявка на регистрацию товарного знака стартапа Rivian. Он имеет американские корни и занимается выпуском электромобилей.

Любопытно, что заявителем этой патентной документации является не известный представитель компании из США, а житель столицы нашей страны. Пока что достоверно неизвестно, каким образом он связан со стартапом Rivian. Одновременно с этим нет никакой официально подтверждённой информации от руководителей бренда по поводу планов о выходе на Российский рынок.

Независимые эксперты полагают, что регистрация нового патентного знака не является гарантией того, что в скором времени на территории России начнут продаваться электромобили Rivian. Возможно, это просто способ защитить интеллектуальные права.