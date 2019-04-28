«ВАЗ-2104» с мотором от Toyota Supra «уделал» Audi A8 с W12

Блогеры с канала «Auto VRN» опубликовали на своем канале в Youtube новый видеоролик, представив уникальный «ВАЗ-2104», оснащенный японским битурбированным мотором Toyota 1G-GTE, мощность которого составляет 210 лошадиных сил. Этот агрегат устанавливался на Toyota Supra.

Для того, чтобы продемонстрировать все возможности такой «четверки», которой от «Супры» также досталась и автоматическая трансмиссия, энтузиасты устроили автомобилю гонку по прямой с немецким седаном Audi, под капотом которого установлен 6-литровый мотор W12 на 450 лошадиных сил.

Что из этого вышло, можно посмотреть на видео ниже: