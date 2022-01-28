Chery сертифицировала в России кроссовер Tiggo 8 Pro 4WD

Компания Chery готовится к расширению вариантов кроссовера Tiggo 8 Pro на российском рынке. Список модификаций этой модели должен пополниться полноприводной версией 4WD, информация о которой появилась в базе Росстандарта.

Получивший сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) кроссовер Tiggo 8 Pro 4WD уже продается на китайском рынке, правда там он носит немного другое название – Tiggo 8 Plus. Такие «паркетники» помимо системы полного привода оснащены 2-литровым бензиновым мотором Kunpeng мощностью 254 лошадиные силы.

В сертификационном документе Tiggo 8 Pro 4WD двигатель «Кунпенг» не указан. Вместо него для кроссовера прописаны прежние агрегаты: 1,5-литровый мотор TCI мощностью 147 лошадиных сил, 1,6-литровый TGDI на 186 л.с., а также 2-литровый D4T20 с отдачей в 170 «скакунов».

Сроки появления полноприводного Tiggo 8 Pro 4WD в продаже пока не обозначены, но, скорее всего, произойдёт это уже в ближайшие несколько месяцев.

Вместе с ним полный привод должен получить и простой «Тигго 8», цены на который на сегодняшний день начинаются с отметки в 1 миллион 889 тысяч 900 рублей в варианте с 1,5-литровым мотором и 1 миллион 939 тысяч 900 рублей в исполнении с 2-литровым агрегатом.

Tiggo 8 Pro оценен в России китайским автопроизводителем минимум в 1 миллион 869 тысяч 900 рублей.