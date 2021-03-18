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Новый 7-местный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro: названы рублевые цены

От: Алексей Шмидт
Chery Tiggo 8 Pro. Фото: Chery

Российской офис Chery провел официальную презентацию нового трехрядного кроссовера Tiggo 8 Pro, в ходе которой объявил цены на эту модель. По информации Daily-Motor.Ru, стоимость автомобиля начинается от 1 миллиона 999 тысяч 900 рублей. За максимальный вариант оснащения просят 2 миллиона 350 тысяч рублей.

Tiggo 8 Pro стал первым из всех моделей бренда Chery, который получил полный привод. Новый семейный кроссовер доступен для покупателей с 2- и 1,6-литровыми двигателями мощностью 170 и 186 лошадиных сил соответственно. Связку первому составляет вариатор CVT9, а второму 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

Пока можно будет купить только переднеприводную версию этой модели, но к концу 2021 года у нее появится полноценная полноприводная трансмиссия.

В основе кроссовера лежит платформа T1X, на которой построены представленные в России Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8. По габаритам будущий флагман Chery будет повторять Tiggo 8, но превзойдет его в длине на 22 мм (4772 м).

Chery Tiggo 8 Pro. Фото: Chery

Конкурировать в России новинки, по мнению маркетологов Chery, предстоит с такими моделями как: Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan.

В компании отмечают, что Tiggo 8 Pro имеет ряд преимуществ перед своими соперниками в борьбе за покупателей, заключающиеся в более богатом базовом оснащении и 3-рядном салоне.

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