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Geely раскрыла новинки для России на 2022 год

От: Ростислав Архипов
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Компания Geely рассекретила новинки, которые планирует вывести в продажу на российский рынок в 2022 году. В следующем году китайский автопроизводитель привезет в нашу страну переднеприводный кроссовер Altas Pro и полностью новую модель – вседорожник KX11.

Первый уже представлен в России, но продается исключительно в версии с системой полного привода и мягко-гибридной силовой установкой. Цены на него в начальной комплектации стартуют с отметки в 2 миллиона 64 тысяч 900 рублей.

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В начале 2022 года у «Атлас Про» на российском рынке появится альтернативный вариант – с передним приводом и полуторалитровым турбомотором, агрегатированным шестискоростной автоматической трансмиссией фирмы Aisin. Предполагается, что такая версия «паркетника» окажется дешевле, чем стоит текущая модификация Atlas Pro с полным приводом и гибридной системой. 

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Что касается кроссовера Geely KX11, то он входит в список самых ожидаемых автоновинок 2022 года по версии Daily-Motor.Ru. Автомобиль, располагающийся в сегменте D-SUV, только недавно появился в продаже в Китае. Там его называют Xyngyue L. В следующем году его привезут и в Россию, но уже под именем KX11. 

Сколько будет стоить новый вседорожник «Джили», основанный на «вольвовской» платформе CMA, пока неизвестно, но на родине за автомобиль просят от 137 тысяч 200 юаней или 1 миллион 600 тысяч рублей по текущему курсу. 

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