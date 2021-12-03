ДомойАвтоновости сегодняMitsuoka обновила «другой» RAV4

Mitsuoka обновила «другой» RAV4

От: Михаил Романченко
image mitsuokas toyota rav4 based buddy is one of the weirdest and rarest cars in japan 163753391077522

Не так давно мы рассказывали о том, что новая модель японской компании Mitsuoka под названием Buddy пользуется ажиотажным спросом, устанавливая все новые рекорды продаж для бренда. Но почевать на лаврах марка, использующая в для этой модели в качестве донора RAV4 пятого поколения, не собирается, и уже подготовила для «Бадди» плановое обновление, правда серьезным его не назовешь.

Премьера Mitsuoka Buddy состоялась прошлой осень. Тогда же был открыт прием заказов на этот кроссовер. Автомобиль представляет собой актуальный «паркетник» Toyota RAV4, внешне стилизованный под американские внедорожники из 80-х. 

Улучшенный кроссовер обзавелся алюминиевыми колесными дисками нового дизайна, камерой заднего вида, которая стала доступна для всех комплектаций, а также вентиляцией сидений (о ее нельзя выбрать только в начальной версии). На этом, собственно, все доработки и заканчиваются.

pre 211202 buddy16

Для кроссовера, как и прежде, будут доступны светодиодная светотехника, мультимедийная система, панорамная крыша со сдвижной секцией, круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания автомобиля в пределах полосы движения. 

Техническую сторону кроссовера рестайлинг не затронул. Автомобиль сохранил двигатель, который делит с местным Toyota RAV4 пятой генерации. Это 2-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 171 лошадиную силу, работающий в паре с вариатором. Привод, как и до этого, можно выбрать передний или полный. Имеются в линейке Buddy и электрифицированные версии – для переднеприводного варианта предложен гибрид на базе 2,5-литрового ДВС совокупной мощностью в 218 лошадиных сил, а для полноприводного – установка с отдачей в 222 «силы». 

image mitsuokas toyota rav4 based buddy is one of the weirdest and rarest cars in japan 163753391056823 1

Цены с обновлением несколько выросли. Если раньше за Mitsuoka Buddy просили от 4 миллионов 697 тысяч до 5 миллионов 899 тысяч 300 йен (от 3 миллионов 70 до 3 миллионов 850 тысяч рублей), то теперь кроссовер оценен в вилку от 4 миллионов 860 тысяч 900 до 6 миллионов 87 тысяч 400 йен (3 миллиона 180 – 3 миллиона 980 тысяч рублей).

Для сравнения, исходный Toyota RAV4 в Японии оценен в сумму от 2 миллионов 774 тысяч до 4 миллионов 106 тысяч йен или 1 миллион 815 – 2 миллиона 685 тысяч рублей по текущему курсу.  

Предыдущая статьяСтала известна цена электрического Mini Cooper для России 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Mitsuoka обновила «другой» RAV4

Не так давно мы рассказывали о том, что новая модель японской компании Mitsuoka под названием Buddy пользуется ажиотажным спросом, устанавливая все новые рекорды продаж...

Стала известна цена электрического Mini Cooper для России 

Hyundai Palisade 2022: появились новые фото салона

Стало известно, каким будет планшет новой Лада Веста FL

Новый Mitsubishi ASX получит платформу Renault Captur

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)1998Новости Тойота (Toyota)1262Новости Хендай (Hyundai)1137Новости Киа (Kia)1024Новости Фольксваген (Volkswagen)1006Новости Рено (Renault)849Новости БМВ (BMW)787Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)757Новости Ниссан (Nissan)719Новости Ауди (Audi)675Рейтинги543Новости Форд (Ford)541

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+