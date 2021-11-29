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Другой RAV4 обеспечил Mitsuoka рекордные продажи

От: Алексей Шмидт
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Японская компания Mitsuoka Motors опубликовала официальный пресс-релиз, в котором поделилась результатами продаж автомобилей в период с января по ноябрь 2021 года. По словам представителей фирмы, клиенты оставили более 1000 предварительных заказов на автомобили марки, что является для нее рекордным показателем.

В предыдущий раз Mitsuoka Motors преодолевала 4-значный рубеж по объемам продаж своих машин в далеком 1998 году.

Все последние 15 лет компании удавалось достигать ежегодных показателей по реализации автомобилей не выше 400 единиц.

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На сегодняшний день в линейку японской компании входит шесть моделей. Наибольший интерес среди остальных для покупателей представляет кроссовер Buddy, который спроектирован на базе Toyota RAV4 5 поколения. Бестселлеру «Тойоты» переделали внешний облик, подогнав его под ретро-стиль, отсылающий к американским внедорожникам 70-х годов прошлого столетия. 

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Согласно информации, опубликованной Mitsuoka Motors, на долю «паркетника» Buddy в 2021 году пришлось более 60% от всех полученных заказов. В компании уже удвоили программу выпуска этой модели со 150 до 300 экземпляров в год, но очередь на автомобиль все равно растянулась на 2 года вперед. 

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