ДомойАвтоновости сегодня«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада» сильнее, чем ожидалось

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада» сильнее, чем ожидалось

От: Алексей Шмидт
3773242

«АвтоВАЗ» переписала прайс-листы на все свои модели в России. Эта корректировка стала уже седьмой по счету в 2021 году. Предполагалось, что автомобили российской компании подорожают на сумму от 7 до 10 тысяч рублей, но в итоге эти цифры оказались куда ниже, чем получилось на самом деле. 

Так, например, Lada Granta с 1 декабря прибавила 28 тысяч рублей. Lada Vesta стала дороже на 40 тысяч рублей, а Lada Largus – на 32 тысячи рублей.

Чуть менее заметное подорожание произошло с классической Niva Legend: за 3-дверку отныне просят на 16 тысяч рублей больше, чем раньше. Наценка на Lada XRay составила 28 тысяч рублей, а на Niva Travel – на 27 тысяч рублей. В процентном соотношении стоимость автомобилей «Лада» увеличилась в среднем на 2-5%. 

vaz catalogue notes file 117525 840

Актуальные цены на автомобили Lada теперь выглядят таким образом:

Lada Granta – от 587 тысяч 900 рублей;

Lada Vesta – от 835 тысяч 900 рублей;

Lada XRay – от 802 тысяч 900 рублей;

Lada Largus – от 812 тысяч 900 рублей;

Lada Niva Legend – от 675 тысяч 900 рублей;

Lada Niva Travel – от 858 тысяч 900 рублей.

Напомним, в предыдущий раз «АвтоВАЗ» поднимал цены в середине октября 2021 года. 

Предыдущая статьяКроссовер Toyota RAV4 в Японии пережил модернизацию

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада» сильнее, чем ожидалось

«АвтоВАЗ» переписала прайс-листы на все свои модели в России. Эта корректировка стала уже седьмой по счету в 2021 году. Предполагалось, что автомобили российской компании...

Кроссовер Toyota RAV4 в Японии пережил модернизацию

Стало известно, когда новый Suzuki SX4 появится в России

Уникальный спорткар ЗАЗ-1104: о нем не знали даже сотрудники завода

На продажу выставили, возможно, самый ржавый Ferrari в мире

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)1993Новости Тойота (Toyota)1261Новости Хендай (Hyundai)1135Новости Киа (Kia)1024Новости Фольксваген (Volkswagen)1006Новости Рено (Renault)848Новости БМВ (BMW)787Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)757Новости Ниссан (Nissan)719Новости Ауди (Audi)675Рейтинги543Новости Форд (Ford)541

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+