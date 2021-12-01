«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада» сильнее, чем ожидалось

«АвтоВАЗ» переписала прайс-листы на все свои модели в России. Эта корректировка стала уже седьмой по счету в 2021 году. Предполагалось, что автомобили российской компании подорожают на сумму от 7 до 10 тысяч рублей, но в итоге эти цифры оказались куда ниже, чем получилось на самом деле.

Так, например, Lada Granta с 1 декабря прибавила 28 тысяч рублей. Lada Vesta стала дороже на 40 тысяч рублей, а Lada Largus – на 32 тысячи рублей.

Чуть менее заметное подорожание произошло с классической Niva Legend: за 3-дверку отныне просят на 16 тысяч рублей больше, чем раньше. Наценка на Lada XRay составила 28 тысяч рублей, а на Niva Travel – на 27 тысяч рублей. В процентном соотношении стоимость автомобилей «Лада» увеличилась в среднем на 2-5%.

Актуальные цены на автомобили Lada теперь выглядят таким образом:

Lada Granta – от 587 тысяч 900 рублей;

Lada Vesta – от 835 тысяч 900 рублей;

Lada XRay – от 802 тысяч 900 рублей;

Lada Largus – от 812 тысяч 900 рублей;

Lada Niva Legend – от 675 тысяч 900 рублей;

Lada Niva Travel – от 858 тысяч 900 рублей.

Напомним, в предыдущий раз «АвтоВАЗ» поднимал цены в середине октября 2021 года.