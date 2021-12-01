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Land Cruiser от Arctic Trucks: представлен Toyota LC300 AT35 для экстремального бездорожья

От: Алексей Шмидт
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Фирма Arctic Trucks разработала пакет дооснащения с индексом АТ35 для японского внедорожника Land Cruiser 300. Как стало известно Daily-Motor.Ru, продавать такие «Ленд Крузеры», прошедшие процедуру адаптации для тяжелого бездорожья, планируют по всему миру. Первые комплекты доработок для внедорожников уже отправились в ОАЭ и на ряд других рынков, где LC300 пользуется высокой популярностью. 

В Arctic Trucks поработали над тем, чтобы с их пакетом LC300 стал более маневренным на подъёмах. Для этого внедорожнику увеличили угол съезда и въезда на 5 градусов.

Самая низкая точка располагается в 270 мм от земли (+40 мм к стоковому Land Cruiser 300), чего достаточно для того, чтобы не обращать внимание даже на серьезные препятствия по пути движения. 

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Внедорожнику достался полный комплект блокировок дифференциалов, лебёдка с тяговым усилием в 5,6 тонны, внешний воздухозаборник, а также другое дополнительное оборудование, которое пока не анонсировано. 

Специалисты Arctic Trucks заменили кронштейны амортизаторов на усиленные, установили проставки передних и задних амортизаторов и пружин, сохранив при этом работоспособность системы адаптивной подвески.

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Доработки кузова включили в себя: установку расширителей переднего бампера, передней и задней колесных арок, обработку швов антикором, установку подкрылок спереди и сзади, брызговиков всех колес с фирменным логотипом, а также нанесение наклеек на бортах и эмблемы на багажной двери с надписью Arctic Trucks. 

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