«Камаз» показал карьерный самосвал «Геркулес»: он может везти 40 тонн

Одной из самых ожидаемых новинок «Камаза» среди множества других, которые были привезены на выставку «Комтранс-2021» в Москву, по праву считался новый карьерный самосвал «Геркулес». И если летом был рассекречен его дизайн и некоторые технические характеристики, то теперь появились официальные подробности.

Длина самосвала составляет 10120 мм, ширина – 3430 мм, высота – 4030 мм. Снаряжения масса равна 31 тонне, а грузоподъемность – 40 тоннам. Уникальный шарнирно-сочленённый самосвал КАМАЗ-6561 предназначен для карьерных работ в автономном режиме, поэтому благодаря системе ADAS пятого уровня способен ездить по карьеру без участия водителя. Максимальная скорость машины – 50 километров в час.

«Геркулес» выполнен по схеме «последовательный гибрид», представляя собой автономный электрокар, не требующий подзарядки от внешней сети. В основе силовой установки модели лежит дизельный двигатель, который привод в действие электрический генератор. Последний вырабатывает энергию для электромотора и заряжает аккумуляторы.

Причем во время спусков в карьер литий-титановые батареи КАМАЗ-6561 способны накапливать энергию, которая затем позволит самосвалу подняться обратно.

В кабине «Геркулеса» установили бортовой компьютер, монитор, а также несколько кнопок, предназначенных для смены режимов движения и разгрузки. А еще карьерный самосвал имеет усиленный каркас кабины, призванный в случае опрокидывания машины защитить ее водителя.

По периметру автомобиля установлены сенсоры, радары, лидары, видеокамеры, которые фактически превращают его в автомобиль-робот.

В ближайшее время машину отправят на тесты в одну из горнодобывающих компаний, где испытывать ее будут от трех до шести месяцев, после чего «Камаз Геркулес» будет передан Уральской горно-металлургической компании для опытной эксплуатации.