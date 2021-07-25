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У Chery появится новый купе-кроссовер X-C: его дизайн будет современным

От: Алексей Шмидт
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Компания Chery продолжает работать над проектом нового кроссовера, который первым среди моделей бренда примерит на себе новый фирменный стиль бренда. Премьера нового кросс-купе запланирована на осень этого года, а продажи должны начаться в 2022 году. 

По неофициальным данным, автомобилю присвоено имя X-C. Скорее всего, серийный вариант этой модели получит другое название. На выложенных в Сети изображениях можно заметить табличку с надписью T190, но и этот индекс практически наверняка является всего лишь внутризаводским наименованием машины. 

chery x c

Сама Chery никакой официальной информацией о новом кросс-купе делиться не спешит, чего не скажешь о китайских журналистах. На днях они выследили тестовый прототип X-C на дорогах общего пользования. Как видно на фотографиях, автомобиль, облаченный в плотный камуфляж, получит тот самый новый фирменный стиль с двухэтажной головной оптикой (есть уже у большинства современных автомобилей) и радиаторной решеткой, рисунок которой выполнен в виде мозаики.

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Кроме того, можно заметить у прототипа X-C задние фонари, проходящие через всю дверь багажника, а также корпуса зеркал, стоящие на отдельных ножках. 

Сфотографировать салон тестовых машин шпионам не удалось, но можно предположить, что там появится виртуальная панель приборов и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. 

Агрегатная сторона модели до сих пор засекречена. Впрочем, местные журналисты уверены, что в линейку двигателей нового купеобразного кроссовера «Чери» войдут 1,6- и 2-литровые турбомоторы, а также гибридная силовая установка (подзаряжаемый гибрид). 

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