Легендарный Ferrari F40 с мотором на 527 сил выставили на аукцион: цена может побить рекорд

Фото: RM Sotheby’s

На аукцион RM Sotheby’s выставили один из самых необычных экземпляров Ferrari F40. Автомобиль 1990 года выпуска, принадлежавший известному бельгийскому автогонщику Жану Сажу, получил серьезные технические доработки от Джулиано Микелотто, благодаря которым мощность двигателя выросла до 527 лошадиных сил.

Ferrari F40 дебютировал в 1987 году и стал последним серийным автомобилем, созданным при жизни Энцо Феррари. Модель разрабатывалась как бескомпромиссный суперкар с минимальным количеством электронных помощников и до сих пор считается одной из самых культовых в истории марки.

Машина до сих пор остается символом эпохи аналоговых суперкаров. Отсутствие электронных ассистентов, минималистичная конструкция и выдающиеся динамические характеристики закрепили за ним статус одного из величайших спортивных автомобилей XX века.

История этого экземпляра началась с его первого владельца – бельгийского автогонщика Жана Сажа. Позже автомобиль был отправлен в мастерскую известного инженера Джулиано Микелотто, который подготовил множество гоночных Ferrari для международных соревнований.

Фото: RM Sotheby’s

В ходе модернизации специалисты полностью переработали двигатель, установив специальные турбокомпрессоры. В результате мощность 2,9-литрового V8 выросла до 527 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достиг 626 фунт-футов или около 849 Нм.

Доработки не ограничились силовой установкой. Автомобиль получил облегченные сдвижные боковые стекла и специальные крышки, что позволило снизить массу примерно на 30 кг. Общая экономия веса после всех изменений составила около 136 кг.

На сегодняшний день пробег суперкара составляет около 14 тысяч 105 миль (22,7 тысячи километров), что делает его особенно привлекательным для коллекционеров.

Фото: RM Sotheby’s

Торги пройдут 8 июля в Вудкот-Парке. По предварительным оценкам, стоимость автомобиля составит от 3,65 до 4,35 миллиона долларов (от 281 миллиона до 335 миллиона рублей соответственно). Если итоговая цена окажется близкой к верхней границе оценки, этот Ferrari F40 сможет установить новый рекорд стоимости для подобных экземпляров.

Недавно мы рассказывали о том, что на торги выставили один из редчайших автомобилей Bugatti – модель EB110 SS. Конкретно этот экземпляр выделяется кузовом особого желтого цвета и красным салоном. В такой комбинации машина является уникальной в своей заводской линейке.