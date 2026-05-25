Ferrari показала уникальный шоу-рум в формате премиальной виллы

Ferrari открыла новый дилерский центр в Швейцарии, который по своему оформлению больше напоминает роскошную современную виллу, чем классический автосалон.

Новый шоурум итальянской марки расположен в Зильбругге недалеко от Цюриха. Авторы проекта называют этот автосалон одним из самых впечатляющих дилерских центров Ferrari в Европе.

Здание простирается на семь уровней и имеет площадь свыше 6 тысяч 600 квадратных метров. В отличие от других автосалонов, этот выделяется тем, что избавлен от холодного и чересчур строгого пространства. Вместо этого внутри создана теплая, практически жилая атмосфера, по ощущению сопоставимая скорее с роскошной вилой, нежели с классическим дилерским центром.

Главной особенностью комплекса стал его интерьер. Вместо привычного минималистичного автомобильного салона дизайнеры сделали ставку на атмосферу элитного жилого пространства с дорогой мебелью, мягким освещением, лаунж-зонами и элементами премиального декора.

В самой Ferrari говорят, что новый формат шоурума должен сделать процесс знакомства с автомобилями марки более персонализированным и эмоциональным. Клиенты смогут не только рассматривать машины, но и проводить встречи, отдыхать или обсуждать конфигурации автомобилей в комфортной обстановке.

Внутри комплекса разместили несколько тематических пространств, включая зону индивидуальной персонализации, где покупатели смогут выбирать материалы отделки, цвета кузова и различные опции для своих будущих суперкаров.

Отдельное внимание в Ferrari уделили архитектуре здания. В оформлении использовали сочетание современных линий, натуральных материалов и большого количества стекла, благодаря чему помещение получилось максимально светлым и визуально просторным.

Кроме демонстрационной зоны в комплексе предусмотрены сервисное пространство и отдельные помещения для VIP-клиентов, а также множество деталей, отсылающих к истории итальянской марки в автоспорте (в частности в Формуле-1).

В Ferrari подчеркивают, что подобная концепция отражает стремление бренда выйти за рамки классического автомобильного дилерского центра и должна создавать для клиентов, выбирающих машину этого итальянского автопроизводителя, уникальный премиальный опыт. В общем, все сделано так, чтобы потенциальный покупатель не ушел из шоурума, не оставив заявку на покупку автомобиля.

