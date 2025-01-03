Как султан Брунея спас Bentley от банкротства, скупив половину ее автомобилей

Сегодня британский автопроизводитель Bentley считается чем-то незыблемым, но так было далеко не всегда. И в определенный период своей истории компания была на грани банкротства. Но довести ее до исчезновения не дал никто иной, как султан Брунея.

В различных источниках проводятся разные цифры, но султан приобрел у Bentley не менее 23 автомобилей, там самым дав автопроизводителю возможность свести концы с концами в финансовом плане.

Bentley Java Concept

Большинство машин были моделями ограниченной серии, построенными специально для члена королевской семьи султаната в Юго-Восточной Азии. И одним из самых ярких примеров стал прототип Java, представленный на автосалоне в Женеве в 1994 году.

Bentley Java-универсал

Но ограничиваться на этой машине султан не стал и заказал у Bentley еще 18 штук Java, в том числе шесть купе, шесть кабриолетов и шесть универсалов этой модели.

Bentley Dominator

Кроме «Явы» ему пришлись по вкусу модели B3 и B2, а также 2-дверное спортивное купе Buccaneer и внедорожник Dominator (на фото выше), ставший источником вдохновения для современного кроссовера Bentley Bentayga.

Султан Брунея, фактически спасший «Бентли» от банкротства, стал хорошо известен в среде автомобилистов совсем недавно, когда в Сеть слили фотографии его внушительного автопарка, который он приобрел у своего брата Джефри.

В коллекцию вошли свыше 650 автомобилей Bentley, а также другие редкие модели компаний Rolls-Royce, Ferrari и Porsche.