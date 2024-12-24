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Россияне массово украшают автомобили к Новому Году, но ГАИ предупреждает о неприятном штрафе

Текст: Алиса Шашкова
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Жители России поднимают себе новогоднее настроение как могут. И некоторые идут на весьма экстравагантный шаг украшения своего автомобиля гирляндой. Светящиеся машины можно увидеть по всей стране, но в ГАИ предупреждают, что такой новогодний декор может стать причиной неприятного штрафа. 

Согласно ПДД, появление на автомобиле дополнительных источников света трактуется как нарушение технического регламента «О безопасности колесных ТС». 

Обнаружив на дороге машину, которая оснащена не только заводской светотехникой, но и любой дополнительной, сотрудники дорожной полиции будут вынуждены остановить такой автомобиль и оштрафовать его водителя. 

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Нарушителям грозит штраф по статье 12.5 части 3 КоАП Российской Федерации – управление ТС с наличием неисправностей.

Для тех, кто проигнорирует это правило, предусмотрено наказание в виде взыскания суммы от 500 рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что в ГАИ не советуют оставлять автомобиль на перпендикулярной парковке со сложенными наружными зеркалами.

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Фото:Соцсети

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