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Инспектор ГАИ рассказал, почему лучше не складывать боковые зеркала машины на парковке

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Side Mirrors Not Working Causes and Fixes cover 1

Инспектор ГАИ раскрыл малоизвестную причину, почему складывать боковые зеркала автомобиля на парковке может быть не самым лучшим решением.

Считается, что водители пользуются функцией складывания наружных зеркал для того, чтобы уберечь их от повреждений, но это решение может привести к еще более неприятным последствиям для автовладельца.

По словам инспектора ГАИ, пожелавшего остаться неназванным, дело в том, что многие автомобилисты пользуются боковыми зеркалами других машин в качестве ориентира на парковке. 

В случае, если они сложены, автомобиль чаще всего паркуется к соседнему гораздо ближе, чем необходимо, а значит существует вероятность, что удар дверью будет нанесен не по его зеркалу, а по кузову. 

Другое дело, когда речь идет о так называемой параллельной парковке, где использовать функцию складывания зеркал не только стоит, но и необходимо, поскольку проезжающие рядом машины могут попросту снести разложенные «лопухи» автомобиля. 

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Фото:Соцсети

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