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Кроссовер Kia Stonic на базе Rio ждет второй рестайлинг

Текст: Алексей Шмидт
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Шпионские фото Kia Stonic 2025 (Healer.tv)

Компактный «паркетник» Stonic появился в портфолио корейского автопроизводителя Kia в 2017 году, а в 2020-м подвергся рестайлингу. Казалось, что следующим шагом в развитии этой модели станет плановая смена поколения, но не тут-то было.

На днях в Сети появились первые фотографии прототипов Kia Stonic, но не новой генерации. В объективы попали машины, которые, как утверждает южнокорейская пресса, являются очередным рестайлингом нынешнего поколения.

Сквозь камуфляж на автомобилях заметили небольшие изменения в экстерьере, включая переработанные бамперы, перемены в элементах освещения и новый дизайн колесных дисков. 

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Шпионские фото Kia Stonic 2025 (Healer.tv)

Портал «The Korean Car Blog» пишет, что технически новый Stonic останется прежним. Со вторым обновлением машина продолжит комплектоваться мягко-гибридной системой с 48-вольтовым стартер-генератором даже несмотря на то, что тенденция сместилась в сторону обычных гибридов или подключаемых гибридов.

Премьера второго рестайлинга «Стоник» состоится в конце этого – начале следующего года. Главными конкурентами для модели, как и прежде, будут Toyota Yaris Cross и Hyundai Kona Hybrid. 

Фото:Healer.tv

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