Один из самых некрасивых автомобилей всех времен вернется в новом обличии

Концерн Stellantis, в который сегодня входит и итальянская марка Fiat, работает над глобальным переформатированием всего своего модельного ряда. Одним из его планов является возвращение в строй некоторых старых имен.

К примеру, еще с 2022 года в этот список входит легендарный своим экстравагантным внешним видом компаквэн Multipla. Эта машина является завсегдатаем всевозможных рейтингов уродств в автомобильном мире и многим внешне напоминает муравьеда.

По информации журнала «Auto-Motor», в Stellantis решили, что вернут Multipla в модельный ряд Fiat, но уже не в виде небольшого минивэна, а в качестве компактного кроссовера. Как он может выглядеть показали дизайнеры этого же портала.

По мнению авторов рендера, машина не будет иметь никаких визуальных сходств с одноименным компактвэном, производство которого свернули из-за низких продаж в 2010 году. Дизайн новой Multipla будет вдохновлен линиями концепт-кара «Giga-Panda», представленного в феврале прошлого года.

Продавать автомобиль хотят как в виде гибрида, так и 100-процентного электромобиля. Под капотом нового Multipla должны расположиться силовая установка с ДВС и электромотором, выдающие 100 и 136 лошадиных сил, а также электрический двигатель, максимальная отдача которого составит 113 л.с.

Полностью «батарейный» вариант машины унаследует батарею от Citroen e-C3 емкостью 40 кВт/ч, а значит сможет проезжать в среднем без подзарядки около 300 километров (по циклу WLTP).

Премьера машины состоится в течение 2024 года.