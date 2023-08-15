Загадочное «кладбище» электромобилей в Китае: стали известны подробности 

В начале лета в Сети активно обсуждались кадры из видеоролика, выложенного на YouTube, в которых на съемке с дрона можно было насчитать тысячи электромобилей, аккуратно припаркованных в одном из районов Ханчжоу (Китай).

Информации о том, как они там оказались, не было. Но сообщалось, что машины стоят уже длительное время, а значит, скорее всего, уже не пригодны к дальнейшей эксплуатации.

По одной из версий, эти автомобили оказались никому не нужны из-за «серой» схемы по завышению показателей производства электромобилей в Китае некоторыми компаниями, что позволяло им получать субсидии от государства. Однако как выяснилось спустя несколько месяцев, это не совсем так.

Как пишет издание «Inside China Auto», припаркованные в количестве около 10 тысяч единиц электромобили не являются новыми. Большинству из них от 5 до 6 лет, а внутри них при ближайшем рассмотрении можно обнаружить мусор и следы износа.

По информации местных журналистов, в 2016 году в Китае возник «пузырь» велошеринга, который впоследствии скопировали сервисы, предлагающие аренду электромобилей на короткие расстояния.

Идея не окупилась, разорив практически все такие компании, что параллельно сделало осиротевшими тысячи арендных электромобилей ближнего радиуса действия.

Кроме того, утверждается, что на этой открытой парковке вместе с брошенными электрокарами соседствуют еще и некоторые новые, еще не зарегистрированные электромобили иностранных брендов, которые выставлены на продажу. Но их количество минимально.