В Китае обнаружили «автомобильное кладбище» с тысячами брошенными электрокарами 

Китай — одна из стран, где производство и продажа электромобилей близки к пиковым значениям. «Поднебесная» может похвастать статистикой, превосходящей большинство государств мира, но сейчас эти цифры поставлены под сомнение. Видео, размещенное на YouTube менее недели назад, демонстрирует тысячи электромобилей, припаркованных в одном из районов Ханчжоу.

Кадры являются работой канала YouTube под названием «serpentza» и были опубликованы изданием «InsideEVs», который и раскрыл вероятную причину их нахождения в этом месте.

Согласно информации журналистов, эти электромобили могут являться частью схемы завышения показателей продаж электрокаров.

Каждая из машин, припаркованных на импровизированной стоянке, зарегистрирована, а значит считается официально проданной той компанией, которая их произвела. Такой подход позволяет автопроизводителям демонстрировать нужные цифры и обращаться за субсидиями к местным властям.

Ни подтверждения, ни опровержения этой информации пока нет. По подсчетам журналистов, в Ханчжоу сейчас можно найти тысячи электромобилей, которые скопились на площади в 15 тысяч квадратных метров. Какая судьба ожидает их в дальнейшем – неизвестно.