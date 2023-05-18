Новый кроссовер «Москвич 5»: что о нем известно?

В апреле компания «Москвич» опубликовала тизер двух новых моделей компании – седана «Москвич 6» и кроссовера «Москвич 5». Оба автомобиля должны встать на конвейер в 2023 году. Но если 4-дверка уже рассекречена, оказавшись клоном Sehol A5 Plus, то подробностей о «паркетнике» пока нет. Тем не менее понять, чего ждать от этой модели, можно и без официального анонса от представителей столичного завода.

Под очертания на выложенном в Сеть тизерном изображении кроссовера подходят только две модели JAC – Sehol X6 и Sehol X7.

При этом последний обладает куда более крупными размерами, чем автомобиль на дизайнерской зарисовке, а также слегка иным дизайном передней части кузова. Таким образом, тот факт, что «Москвич 5» станет клоном модели Sehol X6 – на лицо.

Sehol X6, напомним, представляет собой среднеразмерный SUV, который по габаритам практически идентичен Volkswagen Tiguan (4505x1850x1698 мм). Так что «Москвич 5» если и окажется крупнее «Москвич 3», то совсем ненамного.

В Китае такие «паркетники» продают с 1,5-литровым «наддувным» мотором мощностью 150 лошадиных сил и 230 Нм. Связку ему составляет 5-скоростная МКПП или 6-диапазонный «робот». Привод, как и полагается машинам, изначально предназначенным для рынка Китая, только передний.

Сколько будет стоить «Москвич 5» пока остается только догадываться, но Sehol X6 сейчас успешно продают в Казахстане. Там этот кроссовер стоит от 10 миллионов 200 тысяч тенге или 1 миллион 810 тысяч рублей по текущему курсу.

Впрочем, ожидать того, что в России машина окажется дешевле 2 миллионов рублей, по опыту модели «Москвич 3» явно не стоит.