Лифтбэк «Москвич 6»: всё, что известно о новой модели столичного завода

Компания «Москвич» раскрыла третью по счету модель после возрождения в стенах экс-завода Renault в Текстильщиках. Вслед за бензиновым кроссовером «Москвич 3» и электрическим «паркетником» «Москвич 3е» дебютировал лифтбэк, получивший имя «Москвич 6». Редакция Daily-Motor.Ru собрала всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о новинке Московского автозавода.

Китайские корни

Новый «Москвич 6» – это отнюдь не продукт отечественного автопрома, а клон китайского лифтбэка Sehol Yao.

Длина этого «поднебесного» лифтбэка равна 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, а колесная база – 2770 мм. Разумеется, у «Москвича» будут абсолютно такие же габариты.

Только бензиновый мотор

В отличие от тандема «Москвич 3» и «Москвич 3е», формально представляющих собой одинаковые автомобили, но с разными типами силовых установок, «шестерка» (по крайней мере пока) заявлена как полностью бензиновая модель.

При этом оригинальный Sehol Yao у себя на родине продается, в том числе, и в «батарейном» варианте.

По всей вероятности «Москвич 6» получит ту же технику, что и бензиновый Sehol Yao (1,5-литровый турбомотор на 184 л.с. и 300 Нм), но с дефорсированным до более удобных «налоговых» 150 лошадиных сил. Связку двигателю составит 6-скоростная МКПП или вариатор.

Интерьер

Как и в случае с другими моделями «Москвич», новый лифтбэк завода практически наверняка позаимствует все атрибуты интерьера у оригинального Sehol Yao, включая цифровую комбинацию приборов и большой дисплей мультимедийной системы в форме планшета, визуально сливающийся с центральным тоннелем.

Единственная разница между оригиналом и его копией, которую можно ждать внутри, будет заключаться в отличных друг от друга эмблемах марок, установленных на рулях автомобилей.

Цена

Цены на «Москвич 6» еще не объявлены, но в Китае Sehol Yao стоит около 100 тысяч юаней, что при пересчёте на российскую валюту составляет примерно 1,1 миллион рублей.

Впрочем, как показала практика с «Москвич 3» и «Москвич 3е», ориентироваться на прайс-лист оригинальной модели в Китае россиянам явно не стоит.