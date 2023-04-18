В Китае показали компакт-кар FAW Bestune Xiaoma: новая Lada Oka?

На автомобильной выставке в Шанхае состоялась официальная премьера нового мини-электрокара компании FAW, получившего имя Bestune Xiaoma. Автомобиль будет доступен как в 4-местной версии, так и 2-местном исполнении с откидным верхом.

Машина, несмотря на схожее название, никак не связана с «поднебесным» технологическим гигантом Xiaomi, представляя собой аналог популярного компакт-кара Wuling Hongguang MINI EV.

Как и в случае со своим конкурентом, новинка FAW обладает абсолютно таким же форм-фактором (а-ля квадратная коробка), а также имеет 2-цветный окрас кузова и убирающуюся крышу.

Размер обоих вариантов FAW Bestune Xiaoma (с закрытым и открытым верхом) не раскрывается, но китайская пресса пишет, что по габаритам машина выглядит чем-то средним между Wuling Hongguang Mini EV и Geely Panda, так что ее длина может составить около 3,2-метров.

Интерьер машины выполнен в классическом стиле с максимально простым внутренним убранством, но «закосом» под ретро.

На передней панели красуется дисплей цифровой комбинации приборов, напротив которого установлено 2-спицевое рулевое колесо. По центру торпедо виднеются три шайбы, которые, очевидно, предназначены для управления климатической системой в салоне.

Технические подробности и сроки выхода в продажу новинки FAW Bestune пока не раскрываются. Но интересно другое.

Не так давно стало известно, что на заводе в Петербурге (экс предприятие Nissan) этим летом стартует производство кроссовера FAW Bestune T77, который будут продавать в России под брендом Lada. Для машины уже выбрано название – X-cross 5.

Не исключено, что в перспективе эта же площадка начнет выпуск и нового FAW Bestune Xiaoma. Правда для этой модели идеально подошло бы другое название – к примеру, Lada Oka.