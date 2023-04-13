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Новая Lada X-cross 5: чего ждать от кроссовера с переклеенными шильдиками

Выпуск этой модели планируют начать уже в июне 2023 года

Текст: Алексей Шмидт
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Накануне стало известно о том, что компания «АвтоВАЗ» планирует пойти по новомодному пути «бейдж-инжиниринга» и поделиться своими шильдиками по крайней мере с одним китайским кроссовером – FAW Bestune T77. Производство по такой схеме планируют начать на мощностях экс-предприятия Nissan в Петербурге уже этим летом. 

Первая модель, которая пойдет по такому пути, получит название Lada X-cross 5, что несколько созвучно с Lada XRay Cross. Последний, напомним, больше не выпускается.

Утечка инсайдеров, говоривших о том, что первой «китайской Ладой» станет некий полностью новый вариант FAW Bestune T77, которого сейчас нет даже в Китае, не подтвердилась. На дилерской конференции в Сочи показали самый обычный кроссовер, который ранее продавался в России. Единственная разница, которую можно заметить в его внешнем виде – это наличие эмблем Lada вместо привычных FAW. 

FAW Bestune Т77 2

По всей видимости, то же самое произойдет и с технической частью машины. В таком случае X-cross 5 переймет у оригинала его полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 160 лошадиных сил (258 Нм), пару которому составит шестискоростная МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

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Главный вопрос, который волнует сейчас многих, как планируется разделить два этих клона, чтобы они не создавали для одной и той же модели внутреннюю конкуренцию.

Один из вариантов решения – полное прекращение поставок Bestune T77 с шильдиками FAW в Россию. И он выглядит весьма логичным, поскольку ранее аналогичная история произошла с кроссовером «Москвич 3» и его исходником JAC JS4. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Lada X-cross 5 клуб/VK

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