Новая Lada X-cross 5: чего ждать от кроссовера с переклеенными шильдиками

Накануне стало известно о том, что компания «АвтоВАЗ» планирует пойти по новомодному пути «бейдж-инжиниринга» и поделиться своими шильдиками по крайней мере с одним китайским кроссовером – FAW Bestune T77. Производство по такой схеме планируют начать на мощностях экс-предприятия Nissan в Петербурге уже этим летом.

Первая модель, которая пойдет по такому пути, получит название Lada X-cross 5, что несколько созвучно с Lada XRay Cross. Последний, напомним, больше не выпускается.

Утечка инсайдеров, говоривших о том, что первой «китайской Ладой» станет некий полностью новый вариант FAW Bestune T77, которого сейчас нет даже в Китае, не подтвердилась. На дилерской конференции в Сочи показали самый обычный кроссовер, который ранее продавался в России. Единственная разница, которую можно заметить в его внешнем виде – это наличие эмблем Lada вместо привычных FAW.

По всей видимости, то же самое произойдет и с технической частью машины. В таком случае X-cross 5 переймет у оригинала его полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 160 лошадиных сил (258 Нм), пару которому составит шестискоростная МКПП или 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Главный вопрос, который волнует сейчас многих, как планируется разделить два этих клона, чтобы они не создавали для одной и той же модели внутреннюю конкуренцию.

Один из вариантов решения – полное прекращение поставок Bestune T77 с шильдиками FAW в Россию. И он выглядит весьма логичным, поскольку ранее аналогичная история произошла с кроссовером «Москвич 3» и его исходником JAC JS4.