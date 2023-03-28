У Lada Vesta скоро появится новый конкурент из Ирана

Накануне состоялась официальная презентация в России иранского бренда SAIPA, который пообещал для России три модели, как минимум одна из которых бросит вызов отечественной Lada Vesta. Новинку привезут в РФ к лету этого года. Сколько она будет стоить пока неизвестно, но название и оснащение уже раскрыто.

Речь идет о седане SAIPA Shahin. Эта иранская 4-дверка по габаритам близка к «вазовскому» флагману. Ее длина составляет 4446 мм, ширина – 1771 мм, а высота – 1490 мм.

Для сравнения у Lada Vesta NG эти показатели варьируются в зависимости от типа кузова от 4410 x 1764 x 1497 до 4440 x 1764 x 1500 мм.

Самый габаритный в модельной линейке SAIPA седан оснащается в Иране «наддувным» бензиновым полуторалитровым мотором, выдающим 112 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-скоростная механическая трансмиссия. У новой Vesta, к слову, автоматической коробки передач также нет и в ближайшие годы не появится.

В основе этого автомобиля лежит старенькая платформе Toyota B. Список внутреннего оснащения Shahin включает в себя мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и климат-контроль.

О ценах на новинку пока информации нет, но по прогнозам экспертов стоимость самого крупного автомобиля SAIPA, который привезут в Россию, может составить от 1 миллиона 400 до 1 миллиона 700 тысяч рублей.