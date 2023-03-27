Иранские автомобили Saipa не появятся в России в ближайшие месяцы. Зато известно, сколько они будут стоить

Иранский автопроизводитель Saipa обещал привезти в Россию свои автомобили еще в прошлом году, однако в итоге это так и не произошло. Накануне в Сети появился анонс пресс-конференции этой компании, которая якобы должна была объявить о своем появлении на российском рынке. Впрочем, в ходе мероприятия произошла неожиданность.

Оказалось, что машины Saipa еще даже не начали процедуру сертификации, так что о запуске их в продажу пока не может идти и речи.

На получение ОТТС (Одобрения типа транспортного средства) для каждой из своих моделей Saipa понадобится как минимум три месяца.

«Представители иранцев ответили: ни один автомобиль для России пока Иран не покинул, то есть, никакая сертификация не началась и ОТТС на эти машины нет. Всё что по этому поводу было в СМИ – фейк. Пройдёт минимум три месяца до окончания сертификации», – сообщил журналист Сергей Цыганов, присутствующий на пресс-конференции Saipa.

Вместе с тем, на этом же мероприятии подтвердили, что в РФ будет представлено три модели Saipa – хэтчбек Quik, седан Saina и 4-дверка Shahin. Всю троицу собираются возить автовозами напрямую из Ирана. Цены на них будут варьироваться в пределах 1 миллиона – 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Первую партию автомобилей (около тысячи машин) Saipa намерена ввезти в Россию к 1 июня. Их продажи начнут в рамках заключения о соответствии машин техническим требованиям у экспертной организации. Параллельно на все модели иранской марки будет оформляться ОТТС.