Иранские автомобили Saipa не появятся в России в ближайшие месяцы. Зато известно, сколько они будут стоить

Иранский автопроизводитель Saipa обещал привезти в Россию свои автомобили еще в прошлом году, однако в итоге это так и не произошло. Накануне в Сети появился анонс пресс-конференции этой компании, которая якобы должна была объявить о своем появлении на российском рынке. Впрочем, в ходе мероприятия произошла неожиданность.
Оказалось, что машины Saipa еще даже не начали процедуру сертификации, так что о запуске их в продажу пока не может идти и речи.
На получение ОТТС (Одобрения типа транспортного средства) для каждой из своих моделей Saipa понадобится как минимум три месяца.
Вместе с тем, на этом же мероприятии подтвердили, что в РФ будет представлено три модели Saipa – хэтчбек Quik, седан Saina и 4-дверка Shahin. Всю троицу собираются возить автовозами напрямую из Ирана. Цены на них будут варьироваться в пределах 1 миллиона – 1 миллиона 700 тысяч рублей.
Первую партию автомобилей (около тысячи машин) Saipa намерена ввезти в Россию к 1 июня. Их продажи начнут в рамках заключения о соответствии машин техническим требованиям у экспертной организации. Параллельно на все модели иранской марки будет оформляться ОТТС.