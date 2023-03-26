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«Русский автомобиль»: 27 марта объявят о выходе на российский рынок автомобилей Saipa

О том, какие модели этой марки появятся в нашей стране в ближайшее время, станет известно уже завтра

Текст: Алексей Шмидт
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Иранский автопроизводитель Saipa анонсировал появление своих автомобилей на российском рынке еще в прошлом году, когда привез в Москву одну из своих моделей (седан Shanin).

С тех пор прошло более полгода, однако машины этой компании до РФ так и не добрались. Но все может измениться уже завтра.

По информации инсайдеров с Telegram-канала «Русский автомобиль», 27 марта будет объявлено о выходе иранского концерна Saipa на российский рынок.

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В пресс-релизе, разосланном иранским автопроизводителем российским журналистам, говорится следующее:

«О первой партии иранских автомобилей в России, начале продаж, создании инфраструктуры обслуживания и дальнейших перспективах иранского автопрома в РФ расскажут генеральный директор компании “Бест Моторс” Александр Степанов, директор по международным отношениям компании “Бест Моторс” Ирина Лапкина, советник и представитель по Ирану Евразийского бизнес-совета Аббас Мирзаи Гази».

OLcl
Источник:Русский автомобиль/Telegram

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