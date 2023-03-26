«Русский автомобиль»: 27 марта объявят о выходе на российский рынок автомобилей Saipa

Иранский автопроизводитель Saipa анонсировал появление своих автомобилей на российском рынке еще в прошлом году, когда привез в Москву одну из своих моделей (седан Shanin).

С тех пор прошло более полгода, однако машины этой компании до РФ так и не добрались. Но все может измениться уже завтра.

По информации инсайдеров с Telegram-канала «Русский автомобиль», 27 марта будет объявлено о выходе иранского концерна Saipa на российский рынок.

В пресс-релизе, разосланном иранским автопроизводителем российским журналистам, говорится следующее: