«КамАЗ» запатентовал названия новинок: «Челнок», «Чистогор» и «Торос»

Последней новинкой Камского автомобильного завода было семейство «Компас», которое проектировалось с оглядкой на китайские грузовые машины фирмы JAC. Но останавливаться на нем «КамАЗ», очевидно», не намерен. И уже работает над новыми моделями. Названия для них недавно были замечены в базе Роспатента.

Согласно информации, заключенной в официальной документации, правообладателем которой является «КамАЗ», новинки компании получат имена: «Челнок», «Чистогор» и «Торос».

Первая будет представлять собой беспилотный среднетоннажный грузовик без каминного модуля и с обеими поворотными осями, тогда как второй окажется электрическим мусоворозом, способным транспортировать до 6 тонн груза. Что касается третьей модели, то она заявлена как полноприводный 3-осный вахтовый автобус.

Что интересно, «Торос Вахта» начнет выпускаться уже в ближайшее время, однако «Челнок» и «Чистогор» пока носят статус нереализованных проектов. Сроки их премьер не раскрываются.

В сентябре «КамАЗ» привез на газовый форум в Санкт-Петербург макет перспективной модели – «КАМАЗ-6250». Ей оказался полноприводный вахтовый автобус, разработанный по заказу компании «Газпром».

Выставочный экземпляр был оборудован дизельным мотором мощностью 290 л.с., агрегатированным шестиступенчатой АКПП. В самой продвинутой версии «6250» способен вместить внутри 32 человека. Серийное производство этой новинки Камского автозавода начнется в 2023 году. Какой окажется ее цена пока неизвестно.