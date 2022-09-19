Инновационный автобус-вездеход «КамАЗ», которому нет аналогов в России, показали на видео

Впервые о планах компании «КамАЗ» выпустить полноприводный автобус с необычным дизайном стало известно в начале 2022 года. Тогда сообщалось, что Камский автозавод готовит к реализации проект, который разрабатывается в рамках интересов нефтегазового сектора.

Официальный дебют новинки, получившей название «КАМАЗ-6250», состоялся на газовом форуме в Санкт-Петербурге. Так называемая «вахтовка» была спроектирована по заказу компании «Газпром» и способна комплектоваться различными типами двигателей, включая дизельные моторы, а также агрегаты, работающие как на СПГ, так и на КПГ.

Выставочный экземпляр был оснащен тяжелотопливным двигателем, выдающим 290 лошадиных сил. Связку ему составляла 6-скоростная автоматическая трансмиссия.

В самой вместительной модификации салон «КАМАЗ-6250» рассчитан на 32 человек. Кузов машины выполнен из композитных материалов и обрамляет силовой каркас из стальных труб.

Дизайн передней части автобуса спроектирован с оглядкой на грузовики новейшего семейства К5. С ними же унифицировано рабочее место водителя.

Видео: сюжет Youtube-канала “Хорошие новости”

Передняя подвеска реализована посредством длиннолистовых рессор, гидравлических телескопических амортизаторов, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Задняя – пневматическая. Такая конструкция должна обеспечить автобусу-вездеходу необходимую плавность хода.

Как отмечают в самом «КамАЗе», модель с индексом 6250 может быть не только вахтовым автобусом. Машину можно переоборудовать под передвижной офис, переговорную, медкабинет или лабораторию.

Серийный выпуск новинки Камского автозавода начнется в 2023 году. Какой окажется ее цена пока не уточняется.