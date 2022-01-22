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«КАМАЗ» готовит полноприводный автобус с необычным дизайном

От: Алиса Шашкова
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Камский автомобильный завод близок к реализации нового проекта, о котором мало кому было известно. По неофициальным данным, компания готовит некий полноприводный автобус, который разрабатывают в интересах нефтегазового сектора. 

Информацией о скором появлении в линейке «КАМАЗа» автобуса среднего класса на шасси грузовика 4×4 поделился телеграм-канал «Пассажиропоток», дополнив ее собственной иллюстрацией возможного дизайна новинки.

Как утверждает ресурс, новый автомобиль будет представлять собой полноценный автобус с каркасно-панельным монокузовом, что сразу создает определённый диссонанс с тем, для чего он создается. Как правило, промышленные организации закупают грузовики с надстройкой вахтового типа, выполненные в виде грузовика с надстройкой (так называемые «вахтовики»), но новый автобус «КАМАЗа» будет иметь иную конструкцию.

В основу машины должно лечь шасси грузовой модели 43502, но в целях улучшения ездовых характеристик оно переживет определенную модернизацию – вместо базовых зависимых подвесок на листовых рессорах задействуют независимую на пневмоэлементах сторонней разработки.

Силовая клетка кузова нового полноприводного автобуса Камского автозавода будет выполнена из сваренных между собой стальных труб, а внешнюю облицовку выполнят из композитных материалов. 

Что касается дизайна, то если верить опубликованному скетчу машина получит оформление «передка», которое используют модели семейства КАМАЗ К5.

Предполагается, что новая модель Камского автомобильного завода будет поставляться в первую очередь компании «Газпром». 

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