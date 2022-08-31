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В Узбекистане начали продавать Chevrolet Tracker, который ждали в России

От: Алексей Шмидт
начали продавать Chevrolet Tracker

Компания «УзАвтоМоторс» приступила к продажам на узбекском рынке кроссовера Chevrolet Tracker, выпуск которого осуществляется на местном заводе в городе Асака. Вместе со стартом реализации были объявлены и цены на компактный «паркетник». 

За автомобиль в базовой комплектации просят от 1 миллиона 154 тысяч рублей по текущему курсу. Стоимость максимальной версии составляет около 1 миллиона 375 тысяч рублей.

Кроме того, у нового «Трекера» будет и ультрабюджетная модификация, цена которой должна оказаться равна примерно 1 миллиону рублей, но такие автомобили появятся только в том случае, если компания соберет достаточное количество заказов.

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Список оснащения Chevrolet Tracker узбекской сборки оказался достаточно широким. В него вошли климатическая система, система бесключевого доступа в салон, LED-оптика, круиз контроль, а также кожаная отделка рулевого колеса. Помимо этого для модели была заявлена система полуавтоматической парковки. 

Двигатель для кроссовера заявлен только один – это 1,2-литровая «наддувная тройка», выдающая 132 л.с. Ассистирует ей 6-диапазонная автоматическая трансмиссия и безальтернативный передний привод.

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Chevrolet Tracker должен был приехать в Россию. Причем анонс появления нового недорогого кроссовера, которому предстоит бросить вызов Hyundai Creta, на нашем рынке был сделан еще в прошлом году.

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Впрочем, в начале 2022 года концерн General Motors, владеющий брендом Chevrolet, объявил о том, что компания сворачивает свой бизнес в России. С тех пор никакой информации о возможном появлении на нашем рынке кроссовера Tracker не появлялось.

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