В Узбекистане начнут сборку Chevrolet Tracker. Его привезут в Россию

Chevrolet Tracker. Фото: Chevrolet

Узбекский завод «УзАвтоМоторс» (бывшее СП GM-Uzbekistan) готовится к старту производства новых моделей Chevrolet, спроектированных на модульной платформе GEM.

Сейчас на предприятии проводится процедура модернизации, деньги на которую выделил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse. Первенцем обновленного конвейера должен стать кроссовер Chevrolet Tracker, который сейчас в Узбекистан завозят напрямую из США.

Длина импортного «Тракера» составляет 4270 мм. Автомобиль продают с безальтернативным литровым турбомотором на 123 лошадиные силы, работающим в паре с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и передним приводом. Заявленный клиренс – 161 мм.

В первой партии были только машины в комплектации LT, включающей в себя кондиционер, панорамную крышу, камеру заднего вида, бесключевой доступ и многое другое. Ее стоимость начинается от 222 миллионов сумов или 1 миллион 570 тысяч рублей по текущему курсу.

Будет и базовый вариант исполнения L по цене в 167 миллионов сумов (1 миллион 182 тысячи рублей), но на него пока нельзя оставить даже предзаказ.

Напомним, в конце 2020 года стало известно о планах Chevrolet вывести на российский рынок новый кроссовер по цене 1,3 – 1,4 млн рублей. Скорей всего, речь идет как раз о модели Tracker.